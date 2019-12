La Donation royale veut rendre public un maximum d'informations

"Suite aux récents articles parus dans la presse, force est de constater que des malentendus existent concernant l'institution. Afin d'améliorer la connaissance qu'a le grand public des nombreuses missions d'intérêt général assumées par l'institution, la Donation Royale s'efforcera de mettre à disposition du public, de façon proactive et via internet, un maximum d'informations, et ce le plus rapidement possible", annonce la Donation royale dans ce communiqué.

Le conseil d'administration rappelle que "la Donation royale est contrôlée chaque année par la Cour des Comptes, laquelle dépend du Parlement." Selon une enquête menée par des journalistes flamands, la Donation bénéficie largement de l'argent du contribuable alors qu'il s'agit d'une institution financière autonome. Les comptes qu'elle fournit chaque année manqueraient aussi singulièrement de transparence.

Dans le cadre de la gestion de son vaste patrimoine, la Donation a notamment conclu des conventions bilatérales avec toute une série d'acteurs publics, aussi bien fédéraux que locaux. "Les comptes sont transparents", a assuré le ministre des Finances Alexander De Croo jeudi à la Chambre. "La Cour des comptes n'a jamais émis d'observation à propos des comptes de la Donation royale", a-t-il fait remarquer.