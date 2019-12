Passation de pouvoirs symbolique entre Donald Tusk et Charles Michel

"L'Europe doit être plus confiante en elle vis-à-vis du monde; nous devons élever la voix pour nos convictions et nos valeurs. Avec 500 millions de citoyens, des démocraties solides, des économies robustes et un monde académique riche de grands esprits, nous avons tant de raisons d'être confiants, sûrs de nous et assertifs", a-t-il affirmé, alors que l'Europe est confrontée à une faiblesse persistante de sa croissance économique et tente de ramener dans le rang plusieurs Etats membres tentés par des dérives vis-à-vis de l'Etat de droit.

Charles Michel a appelé l'Union à ne pas rester en retrait des débats les plus critiques. "L'UE doit être à la table de ces discussions difficiles, afin d'influencer les événements mondiaux et défendre nos intérêts. Nous devons en faire davantage pour assurer notre défense commune, notre sécurité et garantir nos droits et libertés", a-t-il ajouté.

Comme il se doit, la passation de pouvoirs s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant. Donald Tusk a estimé que le scénario de son mandat était digne d'un scénario d'Alfred Hitchcock, rappelant les crises grecque, migratoire, ukrainienne, les attaques terroriste ou encore le Brexit.

"Certains y ajoutent le rôle des deux Donalds, celui de Washington et celui de Bruxelles...", a glissé malicieusement le Polonais.