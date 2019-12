Sur avis de la police, le concert de Billie Eilish déplacé au Sportpaleis d'Anvers

Les billets déjà achetés pour le Werchter Boutique pop-up seront remboursés. Une nouvelle prévente débutera le samedi 7 décembre à 10h pour le concert au Sportpaleis. Les fans qui ont déjà acheté un billet pour cet événement auront accès à une prévente exclusive le vendredi 6 décembre et en seront personnellement informés vendredi.

Billie Eilish a fait sa percée en 2017 avec "Don't smile at me", qui a été diffusé plus de 2 milliards de fois. Le single "When the party's over" devient également un succès international en octobre 2018. Son premier album "When we fall asleep, were do we go" est sorti en mars dernier et s'est classé numéro un dans de nombreux pays. Cet été, elle a également fait forte impression au Pukkelpop.