Deux combattantes de l’EI désormais en Belgique, leurs avocats veulent les rencontrer au plus vite

Les avocats mandatés par la famille des deux sœurs anversoises, Me Lahlali et Me Ozdemir souhaitent rencontrer leurs clientes le plus rapidement possible. "Nous verrons ainsi ce qu'elles souhaitent entreprendre, soit faire opposition, soit accepter le jugement", a déclaré Me Lahlali.

Ce dernier se montre par ailleurs très critique sur la manière dont le retour en Belgique s'est effectué. "Cette situation montre que notre politique de sécurité a échoué. J'ai toujours plaidé pour un retour contrôlé, simplement pour nous éviter d'être confrontés à une influence politique étrangère. Le président turc prend une décision et nous paniquons. Si des personnes ont été condamnées ici, nous devons prendre notre responsabilité et leur faire purger leur peine ici."

Me Lahlali parle d'une "politique de l'autruche" de la Belgique et regrette que des mesures ne soient prises qu'en cas de situation irréversible. "Ce n'est pas non plus dans l'intérêt de mes clientes." L'avocat précise qu'il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les faits reprochés aux deux sœurs. "Mais nous sommes un État de droit. Nous devons laisser la justice et ses institutions faire leur travail." Il s'efforce toutefois de leur offrir une assistance psychologique en raison de "la situation de stress problématique" qu'elles ont connue dans les camps kurdes, où elles auraient séjourné "dans des conditions inhumaines".