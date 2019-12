En Flandre, certains locataires sociaux devront payer entre 400 et 600 euros de plus par mois

De nombreuses associations de locataires sociaux déplorent l’entrée en vigueur du nouveau système, et soulignent que pour de nombreuses familles, quelques dizaines d’euros en plus seront déjà trop difficiles à ajouter aux dépenses. Elles demandent ainsi que la mesure soit reportée d’un an.

Le nouveau ministre flamand du Logement, Matthias Diependaele (N-VA) a toutefois indiqué que le système de sa prédécesseure et collègue de parti, Liesbeth Homans, sera bel et bien introduit dès janvier. D’après lui, le nouveau mode de calcul est plus juste et plus correct entre les locataires. Il souligne en outre que l’argent que le système va générer n’ira pas aux autorités flamandes mais sera réinvesti dans les logements sociaux. "Plus de gens obtiendront ainsi l’aide dont ils ont besoin", a-t-il commenté au micro de la VRT.