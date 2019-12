Georges-Louis Bouchez élu président du MR: "Les libéraux seront du côté de la solution"

L'une des premières tâches du successeur de Charles Michel - intronisé ce vendredi président du Conseil européen, une fonction qu'il prendra officiellement dimanche – a été de désigner les remplaçants au vice-Premier ministre libéral et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, lui aussi en partance pour l'Europe en tant que commissaire.

A l’issue du scrutin, Charles Michel s'est félicité de la manière dont s'est déroulé le processus électoral interne, saluant le "débat vif et intense" entre les candidats. "Nous avons un MR en ordre de marche. Cette élection était une occasion de se rassembler et d'être tourné vers l'avenir", a-t-il ajouté, avant de féliciter le nouveau président, "un jeune avec du tempérament et du talent" pour affronter les défis à venir.