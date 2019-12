Jan Jambon en Catalogne: "L’Union européenne doit intégrer les nouveaux Etats indépendants"

Suite à la visite de Jan Jambon, Quim Torra a remercié la Flandre pour son soutien à Carles Puigdemont et aux autres responsables politiques catalans en exil.

Jan Jambon et Quim Torra ont par ailleurs publié une déclaration commune dans laquelle ils souscrivent à la résolution du Parlement flamand, qui préconise un dialogue politique en Espagne et la libération des prisonniers politiques. "Le président et le ministre-président considèrent que la solution doit être trouvée par les négociations et les urnes, et non par les tribunaux".

Les deux responsables politiques ont cité l'Ecosse à titre d'exemple. Dans leur déclaration, les leaders flamand et catalan ont également appelé l'Union européenne à agir. "L'Europe doit mettre en place un mécanisme permettant l'intégration au sein de l'Union de nouveaux États indépendants qui sont apparus démocratiquement."