13 jeunes pillent une librairie à Ternat, mais se font arrêter grâce à un accompagnateur de train

La bande projetait de sauter dans le train, qui était prêt à partir dans la gare qui se situe en face de la librairie. "Mais le marchand de journaux les a suivis en criant. L’accompagnateur du train a remarqué leur manège et a stoppé la procédure de départ. Peu de temps après, la police était sur place et a pu interpeller et identifier une dizaine de jeunes", explique encore le bourgmestre. Au moins trois individus ont pu s'échapper à pied.

"Cela devient vraiment comme à Chicago", déclare le gérant de la librairie. "Nous gérons ce magasin depuis quatre ans et nous avons vu la situation s'aggraver. Il n'y a plus de respect." Le bourgmestre Michel Vanderhasselt le confirme : " Ce gang agite Ternat depuis un certain temps déjà : les jeunes viennent de la région de la Dendre et ont été repérés plusieurs fois dans le Kruikenburgpark, armés. Je ne m'arrêterai pas là. Notre police sera plus vigilante et nous allons aussi utiliser des caméras de surveillance dans le centre de Ternat" ajoute le bourgmestre.