Alost veut retirer son carnaval de la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco

La ville de Flandre orientale s’attend au retrait de sa reconnaissance internationale mi-décembre, à cause d’un char du cortège du Carnaval passé accusé de véhiculer des clichés antisémites (photo). Le bourgmestre a d’ailleurs dû aller s’expliquer à Paris. Il veut maintenant prendre les devants d’une possible exclusion et projette de retirer le carnaval alostois de la liste du patrimoine immatériel de l’Humanité de l’Unesco. "Alost ne veut plus de la belle-mère Unesco" déclarait Christoph D’Haese (N-VA) dimanche à VRT NWS. Mais une procédure de retrait n’existe actuellement pas.