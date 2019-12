Koen Geens très critique envers l’Open VLD après la réunion en vue d’une coalition arc-en-ciel

Pour le ministre CD&V et négociateur fédéral Koen Geens, il est incompréhensible que l'Open VLD participe à une négociation en vue d’un éventuelle coalition arc-en-ciel , c'est-à-dire un gouvernement avec les partis libéraux, socialistes et verts. Samedi, ces partis se sont réunis en toute discrétion avec l'informateur Paul Magnette, sans la N-VA ni le CD&V. Ce lundi matin dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1, Koen Geens a estimé que la N-VA devait maintenant avoir l'initiative. "Comment est-il possible de ne pas donner sa chance à Bart De Wever ?"