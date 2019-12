La réunion secrète de Paul Magnette en vue d'un arc-en-ciel fait des vagues

Après la tenue samedi soir d'une réunion secrète organisée par l’informateur Paul Magnette (PS) entre les formations politiques d'une éventuelle coalition arc-en-ciel (socialistes, écologistes et libéraux), le CD&V et la N-VA n'ont pas ménagé leurs critiques à l'égard de l'Open VLD. Les chrétiens démocrates et les nationalistes flamands ne comprennent pas que les libéraux flamands aient participé à cette rencontre. Quant à la présidente de l’Open VLD Gwendolyn Rutten elle a regretté qu’on veuille lui dicter une ligne de conduite et a souligné que c’était "aux libéraux flamands eux-mêmes de déterminer ce qui était bon à faire".