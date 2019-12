L’art urbain du Gantois ROA conquiert le monde

Né à Gand (Flandre orientale) en 1975, l’artiste urbain qui veut rester anonyme et ne se laisse pas photographier est aujourd’hui mondialement connu sous le pseudonyme ROA et pour ses fresques animalières géantes, peintes en noir et blanc à la brosse et la bombe aérosol. Avec parfois une touche de rouge (photo: Londres, 2009) ou de vert. ROA est aussi un globe-trotteur et a maintenant couvert des murs dans presque tous les continents avec ses représentations de rongeurs, d’oiseaux, de reptiles et d’espèces en danger. Les éditions belges Lannoo publient un livre intitulé "ROA Codex", consacré aux créations de l’artiste gantois. En vente dès ce 3 décembre.