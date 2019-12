"Prolonger deux de nos centrales nucléaires au-delà de 2025 et imposer la voiture de société électrique"

L’association flamande des ingénieurs du groupe d’Experts en Energie et Electrotechnique d’IE-net fait une série de propositions pour atteindre nos objectifs en matière climatique : prolonger deux des plus récentes centrales nucléaires du pays au-delà de 2025, instaurer une taxe sur le CO2 et imposer le plus vite possible les voitures de société électriques. "Les hommes politiques doivent avoir une vision au-delà de la prochaine législature. Nous demandons des prévisions à 10, 20 voire 30 ans" a déclaré Jan Desmet, professeur d’Electrotechnique à l'UGent et président de IE-net.