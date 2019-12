Visitez une exposition gantoise dans la langue des signes grâce à une application

Grâce à l’application "Erfgoed" il est possible pour la première fois de suivre une visite guidée dans un musée dans la langue des signes. La Maison du patrimoine des Sœurs de la Charité à Gand (Flandre orientale) propose en effet une exposition dédiée à la première école pour sourds en Belgique. Via une nouvelle application, les sourds et malentendants reçoivent sur un smartphone des informations sur les œuvres d’art exposées dans la langue des signes de Flandre.