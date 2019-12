La guerre dans le milieu de la drogue à Anvers serait liée à la recherche d'un seul homme

Gabriël C. est aujourd’hui l'homme le plus recherché dans le milieu de la drogue à Anvers. L'homme a déjà été condamné dans plusieurs affaires de drogue, mais on raconte qu'il aurait disparu sans laisser de traces : "Nous ne l'avons pas vu ni entendu depuis des mois", ont déclaré ses avocats à la Gazet van Antwerpen. Et ce n'est pas une coïncidence : avec quelques complices, il aurait disparu en emportant une grande quantité de cocaïne. Il est soupçonné de détenir cette drogue pour pouvoir la revendre lui-même plus tard.

Plusieurs gangs seraient maintenant à sa poursuite et n’hésiteraient pas à utiliser la violence. La semaine dernière, il y a eu un nouvel attentat à la grenade dans la Van Heystveltstraat à Deurne. La grenade n'a pas explosé, mais le message était clair car des proches de Gabriël C. habitaient à cette adresse. Les gangs de la drogue veulent probablement l’atteindre de cette façon.

Un jour plus tard, le scénario s’est répété : un homme armé a ouvert le feu sur le directeur d'un magasin de téléphone à Borgerhout. Et lui aussi aurait des liens avec Gabriël C. Les deux explosions à la grenade sur la pelouse d'un immeuble à Merksem seraient des représailles pour ce tir à Borgerhout.

Hier, le parquet d’Anvers a seulement voulu confirmer qu’il y avait bien un lien entre l'attentat manqué de Deurne et l'explosion à Wommelgem. On ignore si le parquet fait aussi un lien avec Gabriël C.