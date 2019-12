Les "spletters" de Poperinge reconnus comme produit du terroir

Cette reconnaissance officielle est positive pour la gastronomie belge. En 2019, le Centre flamand de commercialisation des produits agricoles et de la pêche (VLAM) a distribué onze reconnaissances officielles en tant que ‘produit traditionnel du terroir’. La dernière séance de reconnaissance a concerné deux produits, dont la gaufre fendue de la Chocolaterie Stijn à Poperinge.

Pour pouvoir couper en deux la gaufre, la chocolaterie utilise de la levure dans sa pâte. Celle-ci doit reposer entre 12 et 24 heures avant d’être cuite. Stijn produit deux sortes de "spletters" : celles remplies de crème au beurre à la vanille et celles contenant de la crème au beurre à la cassonade. Les blanches et les brunes.

Le chocolatier Stijn Glorie est actif depuis quelques années à Poperinge. En 2017, il y rachetait une pâtisserie vieille de plus de 220 ans. Il est très fier de la reconnaissance de ses "spletters". Selon lui, "cela veut dire que notre produit est de grande qualité. Cela me flatte".

Sa tarte mazarine (pâte de brioche couverte d’une sauce chaude de beurre et de sirop et aspergée de cannelle) avait aussi déjà été reconnue "produit du terroir".