Plus de 400 anciens mineurs du Limbourg sont venus manifester à Bruxelles pour leur pension

Ils étaient près de 400 anciens mineurs ce matin à Bruxelles pour protester contre le calcul de leur pension. Ils étaient venus en train depuis le Limbourg et ce sont rassemblés devant la tour du midi. Ces anciens mineurs de charbon affirment que depuis des années leur pension a été mal calculée et qu’à cause de cela une importante somme d’argent ne leur a pas été versée. Suite à la pénibilité du travail, les mineurs pouvaient partir à la pension après 25 ans de service. Le service fédéral des pensions a écouté leur plainte et va revoir le calcul.