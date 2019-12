Un habitant de Renaix offre à la ville un sapin de 13 mètres de haut devenu trop grand pour son jardin

L’installation d’un sapin de Noël sur la Grand-Place est un événement heureux dans de nombreuses villes du pays. Parfois cependant cela se passe mal comme à Audenarde (Flandre orientale) où l’arbre a dû être immédiatement retiré ce lundi car il était trop laid. A Renaix, en revanche, les habitants sont très satisfaits du sapin de cette année. Et ils le doivent à Robbrecht Wijnant.

Cet arbre se trouvait dans le jardin de Robbrecht Wijnant : "Quand nous sommes venus habiter ici, il y a 20 ans, cet arbre mesurait environ 2 à 3 mètres de haut. Nous avons aménagé notre jardin autour de l'arbre, et non l'inverse, parce que ma femme voulait absolument le conserver. Mais 20 ans plus tard, ce sapin s'est développé sérieusement. Nous devions faire quelque chose." L'arbre était en fait dans le chemin, ajoute Robbrecht Wijnant. "Il ne devait pas disparaître tout de suite, mais comme nous avons également installé des panneaux solaires cet arbre prenait beaucoup de lumière".

Ce fut une décision difficile à prendre, mais Robbrecht Wijnant a franchi le pas et est allé frapper à la porte de la ville de Renaix : "Chaque printemps, nous voyions pousser de nouvelles petite pousses , il était donc un peu difficile de prendre la décision de le faire couper. Mardi, ils sont venus le chercher : " C'était très impressionnant parce qu'il fallait une très grosse grue et une plus petite pour la poser proprement sur le camion".

Le sapin pèse environ 3 tonnes et mesure 13 mètres de haut. Il illumine à présent magnifiquement la Grand-Place de Renaix.