Esmeralda de Belgique : "Il faut utiliser la désobéissance civile dans la lutte contre les changements climatiques"

La princesse qui est journaliste et vit à Londres est militante d’Extinction Rebellion, un mouvement écologiste radical qui organise des actions de désobéissance civile d'ampleur variable un peu partout dans le monde. Le 10 octobre dernier, alors qu’elle participait, avec ce mouvement, à une action de blocage dans le centre de Londres, la princesse âgée de 63 ans a été arrêtée et a passé quelques heures dans une cellule d'un commissariat de police. La princesse Esmeralda a expliqué que le but de telles actions était de contraindre les gouvernements à agir face à la crise climatique.

L’engagement de la princesse en faveur de la nature et de l’environnement ne date pas d’hier, elle est notamment à la tête d’une fondation qui défend la nature et l’environnement.