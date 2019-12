Une ligne rouge sur les bâtiments de l'UGent pour mobiliser contre les changements climatiques

Le 25e sommet des Nations-Unies sur le climat a débuté lundi à Madrid. Avec cette action, l’université de Gand (UGent) profite de l’occasion pour mobiliser ses étudiants et son personnel : "Oceans are rising, so get informed" (Le niveau des océans s’élève, alors informez-vous).

Cette action vise à frapper les esprits puisqu’une ligne rouge a été appliquée à différents bâtiments du campus pour avertir de l’élévation du niveau de la mer. En septembre, déjà une action similaire avait eu lieu au Musée de Deinze et dans la région de la Lys. Cette semaine des lignes rouges ont fait leur apparition dans les rues de Gand et sur presque tout le campus.