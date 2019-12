Une majorité de bourgmestres libéraux plaide en faveur d'un gouvernement avec la N-VA

La bourgmestre de Destelbergen, dans la région gantoise, est l’une des plus fervente partisane d’une coalition avec le parti de De Wever. "Si nous rejoignons l’arc-en-ciel, on va se prendre un sérieux savon, et les gens vont tourner le dos à l’Open VLD. On ne peut vraiment pas se le permettre", a commenté Elsie Sierens.

D’après cette dernière, nombre de ses collègues partagent la même opinion. "J’ai reçu ce matin encore plusieurs mails de collègues qui ont écrit à la tête du parti sans jamais recevoir de réponse. Je trouve que ces signaux ne peuvent plus être niés. Il faut au contraire les capter et travailler avec", a ajouté la bourgmestre.