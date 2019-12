Joachim Coens est le nouveau président des chrétiens-démocrates flamands

Le nouveau président du CD&V n'est jusqu'à présent pas très connu dans la partie francophone du pays. Sur le plan politique, il est l'actuel bourgmestre de Damme, une commune de près de 11.000 habitants située à quelques kilomètres de Bruges. Mais cet homme de 53 ans est aussi le patron du port de Zeebruges (Flandre occidentale), l’un des plus importants à l'échelle de l'Europe, notamment pour le transport du gaz et de voitures neuves.

Les lecteurs âgés de plus de 50 ans se souviendront peut-être du père du nouveau président du CD&V, Daniël Coens. Celui-ci fut ministre de l'Education nationale dans le gouvernement dirigé par Wilfried Martens V, successivement aux côté des libéraux francophones Michel Tromont et André Bertouille, avant d'embrasser une carrière à ce poste au gouvernement flamand (1988 à 1992).

Hormis sur cet épisode gouvernemental, Joachim Coens a suivi la trace politique de son père qui a également été bourgmestre de Damme. Comme son père, il a fait carrière en Flandre, au parlement flamand, de 1995 à 2001, parallèlement à sa carrière d'échevin dans la commune dont il est le bourgmestre depuis 2014, après l'accident de la route qui a coûté la vie à son prédécesseur.

Cet ingénieur civil de formation a par ailleurs derrière lui une carrière de cinq ans (1990-1995) dans le secteur de la construction à l'étranger (Dubaï et Europe de l'est). Joachim Coens est depuis 2001 le président et l'administrateur-délégué de société qui gère et exploite le port de Zeebruges, les "Brugse Zeevaartinrichtingen".

Au premier tour de l'élection interne pour la présidence du CD&V, Coens avait obtenu le meilleur score - crédité de 26% des voix - devant son challenger au second tour, le président des jeunes CD&V, Sammy Mahdi, alors crédité de 19%.