Le gouvernement flamand cale sur son plan Energie et Climat

Le gouvernement flamand a annulé à la dernière minute une conférence de presse de la ministre Zuhal Demir (N-VA) prévue ce vendredi et destinée à présenter un plan chiffré Energie et Climat. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), Olivier Van Raemdonck, alors qu'une nouvelle réunion est prévue lundi. Il reste encore des calculs à faire, indique le gouvernement régional. Pourtant, le temps presse, car le gouvernement fédéral doit présenter pour le 31 décembre au plus tard un plan Energie et Climat à l’Union européenne.