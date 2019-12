Le sultan d’Oman s’installe pour plusieurs semaines à Louvain et loue un hôtel entier

Pendant son séjour à Louvain, le sultan d’Oman logera dans un hôtel quatre étoiles installé sur la Grand-Place de la ville universitaire. D’après le quotidien financier De Tijd, l’entièreté de l’hôtel a été louée pour le chef d’Etat et sa suite pour la durée de son séjour.

Des centaines de clients qui avaient déjà réservé une chambre dans l’hôtel The Fourth pendant cette période se sont entendu dire que leur réservation était annulée. L’hôtel a confirmé qu’il ne prenait pas de réservations jusqu’à la fin du mois de janvier.

Même scénario pour le restaurant Tafelrond,, situé dans l’enceinte de l’hôtel. Le sultan d’Oman doit suivre un long traitement médical au Gasthuisberg. L’hôpital universitaire ne veut plus donner davantage de détails.

Le sultanat d’Oman est un état arabe stratégique important sur les bords du Golfe d’Oman et de la mer d’Arabie. Il adopte une attitude neutre entre les Etats du Golfe et l’Iran, mais entretient de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Il adopte une attitude neutre entre les Etats du Golfe et l’Iran. Son économie repose essentiellement sur l’extraction des réserves de pétrole.