"Les étudiants prennent en moyenne 3,6 kilos pendant leurs études"

Le chercheur de la VUB a aussi calculé l’indice de masse corporelle (IMC) de ces étudiants, c’est-à-dire le rapport entre leur taille et leur poids. Chez les étudiants masculins, cet indice est passé en moyenne de 21,6 à 23,2. Chez les jeunes femmes aux études la hausse est plus modérée : l’IMC est monté de 21,1 à 21,9.

A noter que pour tous les étudiants, l’IMC moyen est resté sous 25, qui indique un surpoids. Mais le pourcentage de graisses avait nettement augmenté chez 70% des étudiants testés.

"La prise de poids provient avant tout du changement d’habitudes de vie : une alimentation moins saine, comprenant moins de fruits et de légumes, davantage d’alcool", précise Tom Dellens. "D’autre part, beaucoup d’étudiants abandonnent leurs hobbies de l’école secondaire. Or il s’agissait souvent d’un hobby à caractère sportif".

Dellens souligne que nombre d’étudiants ne parviennent plus, après leurs études, à se débarrasser de l’excédent de poids qu’ils ont gagné. "Or trois kilos peuvent avoir une influence néfaste sur la santé à un moment de la vie". Le chercheur fait allusion aux risques de surpoids voire d’obésité, ce qui peut entrainer des maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2 et divers types de cancers.

Tom Dellens a aussi étudié ce que les universités entreprennent pour encourager leurs étudiants à se nourrir et vivre plus sainement. Le chercheur de la VUB leur conseille ainsi de proposer nettement moins de boissons sucrées rafraichissantes et de rendre nettement plus chers les produits moins sains.