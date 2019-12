Le budget pour le sport de haute compétition majoré de 2 millions d’euros par an

" Je trouve important que le nouveau ministre des Sports viennent rendre visite aux sportifs en stage à Belek", déclarait Ben Weyts vendredi soir, tout en soulignant qu’il a reçu des moyens supplémentaires de la part de son gouvernement pour tous les domaines qui lui ont été attribués, à savoir les sports, l’enseignement, le bien-être des animaux et la périphérie bruxelloise.

Pour le sport de haute compétition, le budget annuel sera majoré de 2 millions d’euros pour atteindre un total de 26 millions d’euros par an. En plus de cela, 10 millions d’euros sont prévus pour des investissements dans l’infrastructure des sports de haut niveau. "Ce qui veut dire que pour la législature à venir nous aurons au total une marge de 140 millions d’euros. Je pense que c’est une très bonne chose”, déclarait Weyts.

Selon lui, des investissements dans les infrastructures sont nécessaires parce que "les athlètes ont un impact important sur la société" grâce à leurs prestations. Il qualifie cela d’"effet boule de neige". Ce qui veut dire que "les prestations de nos athlètes amènent les gens à bouger davantage et à faire du sport. Quand on voit que le nombre de membres de la fédération de gymnastique est passé en quelques années de 100.000 à 120.000, on peut réellement parler d’un effet Nina Derwael. Et l’on peut dire la même chose du hockey".