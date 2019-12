Vous pouvez maintenant vous faire livrer un sapin à domicile

Saint-Nicolas vient à peine de passer que l’on songe déjà à la prochaine fête de cette fin d’année. Et au sapin qui donne toute son atmosphère à Noël. Les jardineries et pépinières proposent déjà depuis des semaines des sapins, mais certaines familles n’ont pas le temps, la possibilité ou l’envie d’aller y chercher un arbre et de le ramener à la maison. Mais cette année, elles peuvent envisager de se faire livrer un sapin à domicile. Une nouvelle plateforme de partage propose en effet ce service en Flandre. Selon les organisateurs, elle permet notamment d’économiser de nombreux trajets en voiture. Quant aux personnes qui viennent vous livrer le sapin commandé en ligne, elles bénéficient ainsi d’un petit revenu supplémentaire.