Le refuge pour animaux de Merelbeke héberge des centaines de hérissons

Le refuge pour oiseaux et animaux sauvages de Merelbeke (Flandre orientale) vient de battre un record plutôt inquiétant. Ce samedi, il a accueilli son millième hérisson en l’espace d’un an. C’est la première fois qu’on lui a apporté autant de hérissons blessés par un véhicule ou dans des clôtures. Mais aussi un nombre important de petits hérissons sous-alimentés. Ce qui indique que ces animaux ne trouvent plus toujours suffisamment de nourriture dans la nature.