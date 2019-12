Quelque 2.400 personnes forment une chaine humaine pour le climat

"Notre pays doit saisir l'occasion de ce sommet climatique pour renforcer sérieusement son ambition et pour se préparer pleinement à la mise en œuvre de l'Accord de Paris en 2020", a affirmé la coordinatrice du Climate Express, Zanna Vanrenterghem. "Des politiques climatiques ambitieuses et justes offrent un nombre incroyable d'opportunités pour vivre dans un monde plus sain, plus prospère et plus égalitaire".

Une délégation de la Coalition Climat prévoit de s'entretenir avec les ministres belges qui se rendront la semaine prochaine à la COP25 de Madrid. "Notre pays ne va pas atteindre ses objectifs pour 2020 et les mesures pour 2030 sont encore insuffisantes", a souligné le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel. "La Belgique n'a même pas encore de position claire pour la neutralité carbone en 2050".