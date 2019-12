Rencontre entre Magnette et De Wever: "Pas un présage pour une coalition bourguignonne"

Paul Magnette suit plutôt la piste d’une coalition entre libéraux, socialistes et écologistes, sans la N-VA, mais il n’est pas certain qu'elle soit viable. Lundi matin, le bureau de l’Open VLD se réunira. Tout dépendra si la présidente des libéraux flamands Gwendolyn Rutten obtient le feu vert pour lancer les négociations avec les socialistes et les verts, éventuellement comme formatrice.

Mais il subsiste un gros problème, précise Vansevenant. "Dix des 12 élus à la Chambre ont déjà fait savoir qu’ils étaient contre une coalition violette-verte. Nombre de bourgmestres Open VLD y sont également opposés. On peut se demander si Rutten n’a pas pris trop les devants. Elle n’a en tous cas pas peur de prendre des risques".

D’après Vansevenant, un formateur libéral aurait des chances de parvenir à former une coalition, "mais il y a beaucoup d’obstacles. Il y a la note de Magnette qui pour beaucoup de Flamands est trop à gauche. On peut se demander si un formateur libéral parviendra à introduire assez de nuances bleues dans la coalition. En Wallonie, c’est avant tout le PTB qui critique la note, parce qu’elle ne serait pas assez à gauche à son goût".

"En plus de cela, une coalition arc-en-ciel n’aurait que 76 des 150 sièges à la Chambre. Soit seulement un siège d’avance sur l’opposition. Et le CD&V aura des exigences pour rejoindre une éventuelle violette-verte. Il demandera notamment de repousser les propositions éthiques concernant l’euthanasie et l’avortement. Et cela ne m’étonnerait pas que le CD&V exige que Koen Geens devienne Premier ministre plutôt que Gwendolyn Rutten. Nous pouvons nous préparer à un Premier ministre flamand, pour compenser le fait qu’il n’y aura pas de majorité flamande au sein du futur gouvernement fédéral", ajoute Johny Vansevenant.