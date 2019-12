Des milliers de bateaux de plaisance abandonnés, une bombe à retardement ?

Que faire des bateaux de plaisance abandonnés. On en trouve de plus en plus le long des canaux dans les marinas mais aussi parfois dans la nature. Aujourd’hui, ces bateaux sont sans valeur mais leur déconstruction coûterait beaucoup d’argent. En fait il n’existe chez nous aucun plan de recyclage pour ce genre de bateau en polyester qui quand il n’est plus sur l’eau devient un déchet potentiellement très polluant. Si la France a introduit depuis peu une écotaxe sur les bateaux en polyester pour qu’ils puissent être recyclés. Chez nous, les épaves de bateaux finissent dans les incinérateurs comme les déchets ménagers.