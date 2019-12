Exposition à Malines prolongée : à 60 ans, Barbie n’a pas pris une ride

Dans les années 1970, ce sont la culture hippie et le féminisme, puis les Jeux Olympiques d’hiver et la disco qui s’introduisaient dans la collection vestimentaire de la poupée. Dans les années 1980, Barbie tentait de fasciner aussi d’autres communautés. On voyait apparaitre la première poupée noire. Barbie étendait ses horizons au-delà de sa maison et du surf : elle devenait une femme avec une carrière, astronaute, pilote. En 1991, l’Année de la femme en politique américaine, Barbie se portait même candidate aux présidentielles et encourageait les petites filles à être ambitieuses.

On peut voir également au Musée du jouet de Malines la Barbie la plus vendue, datant de 1992 : la "Totally Hair Barbie", dont les cheveux blonds ondulés sont deux fois plus longs que la jupe de la poupée.