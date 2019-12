Le gouvernement flamand est tombé d’accord sur son plan climat

Une autre mesure est l’augmentation de 10.000 hectares de forêt d'ici 2030, une promesse qui a été faite depuis de nombreuses années mais que le gouvernement flamand veut réaliser, a déclaré le ministre de l'énergie et de l'environnement Zuhal Demir.

Dans le même temps, il y aura également des prêts hypothécaires moins chers pour ceux qui achètent ou héritent d'une maison et qui la rénovent de manière économe en énergie. Il y aura une prime à l'amiante ou plus de ressources pour un transfert vers les transports publics.

Zuhal Demir qualifie le plan d'"ambitieux, réalisable et abordable". Sa philosophie est d’imposer un minimum de chose à la population. "Mais nous devons encourager les familles à y participer ", a déclaré son collègue sur le budget Mathias Diependaele. "Beaucoup de familles veulent le faire, mais ne savent pas comment."