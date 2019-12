La Cathédrale Saint-Rombaut de Malines accueille jusqu’au 27 décembre prochain l’impressionnante installation artistique intitulée "Museum of the Moon". L’œuvre lumineuse de 7 mètres de diamètre a été réalisée par l’artiste britannique Luke Jerram. Après un passage à Bristol, Gand et Alost, c’est au tour de Malines de l’exposer dans un magnifique cadre.