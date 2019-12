Bruxelles libère 300.000 euros pour le secteur culturel touché par les économies flamandes

Sans aller jusqu'à compenser la mesure d’économie de 6% annoncée début novembre par le gouvernement flamand au secteur culturel, la Ville de Bruxelles a décidé de renforcer son soutien au secteur culturel flamand sous tension, notamment en débloquant 200.000 euros pour soutenir les projets culturels émergeant sur son territoire. Elle ne diminuera pas non plus à due proportion son aide structurelle d'un million d'euros au Théâtre Royal flamand (photo) - elle est propriétaire de ses murs. Elle renforcera enfin de 100.000 euros le montant de ses aides aux associations avec lesquelles elle est engagée par convention. C’est ce qu’ont annoncé ce mardi le bourgmestre Philippe Close (PS), l'échevine de la Culture Delphine Houba (PS), et l'échevine flamande Ans Persoons (change.brussels-SP.A).