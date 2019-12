L’apprentissage du français en Flandre est-il menacé ?

Dans une lettre ouverte, 42 enseignants de la langue française de 14 hautes écoles et universités en Flandre tirent la sonnette d'alarme mardi. "L'ensemble de la filière d'apprentissage du français est menacé et notre expertise, notre passion pour la langue, notre honneur professionnel comme professeur et notre responsabilité comme formateur nous obligent à nous défendre", martèlent-ils.