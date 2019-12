Les films dans les cinémas belges seront accompagnés de pictogrammes

"Enfants admis" et "enfants non admis" sera affiné par un ensemble de 7 catégories d’âge : tous publics, 6, 9, 12, 14, 16 et 18 ans. Il s’agit de l’âge minimum que doit avoir un spectateur pour pouvoir voir le film. Plus précisément, il s’agit d’un conseil aux parents en fonction du contenu du film. Car, comme le souligne notamment le groupe de cinémas Kinepolis, l’âge limite ne sera pas imposé.

"En tant qu’exploitant de cinémas, nous avons le devoir de communiquer correctement ces données. Mais en définitive, ce sont les parents qui décideront si leur enfant peut aller voir ou non un certain film. Il s’agit donc d’un conseil, pas d’une interdiction", précisait la porte-parole Anneleen Van Troos à VRT NWS.

Quant aux six pictogrammes, ils mettront en garde contre la présence dans le film de violence, de passages angoissants, de sexe, de discrimination, d’abus d’alcool ou de stupéfiants, ou encore de langage grossier.

Pour établir cette classification, chaque distributeur doit remplir une liste de questions concernant le contenu de son film. En fonction de ses réponses, le film est placé dans une certaine catégorie d’âge et des pictogrammes lui sont adjoints, le cas échéant.

Distributeurs et exploitants sont ensuite obligés de placer la catégorie d’âge et les pictogrammes sur leur matériel de promotion et d’information. Un citoyen qui ne serait pas d’accord avec la classification d’un film peut introduire une plainte.