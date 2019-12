Une grue heurtée par un navire s’effondre comme un château de cartes

Un navire a dérivé et est entré en collision avec une grue lundi après-midi dans le dock de Deurganck du port de Waasland. Le navire a heurté un terminal conteneur et est entré en collision de l'autre côté du quai avec une grue.

Le navire APL Mexico City a été à nouveau amarré en toute sécurité lundi après-midi sous la supervision d'un pilote et à l'aide de remorqueurs, a confirmé l'Agence des services maritimes. Il avait dérivé quelques heures auparavant dans le port de Waasland (Anvers), heurtant le terminal conteneur de l'entreprise PSA et une grue de DP World qui est tombée à l'eau, les dégâts sont énormes et nécessiteront d'importants travaux mais il n’y a pas de blessés.