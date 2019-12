La dérangeante sympathie du cercle d’étudiants KVHV pour le sexisme de la "Nouvelle Droite"

Les groupes qui font partie de ce courant utilisent tous le même langage et les mêmes techniques pour diffuser leur message sur le Net et dans le monde réel. Ils emploient par exemple des cartoons animés, ou "memes", et possèdent leurs propres réseaux. Sur les plateformes telles que YouTube, ou encore sur leurs sites, ils répandent leurs idées via des talk-shows et des vidéos relatant leurs évènements et leurs actions.