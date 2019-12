La série Instagram flamande Wtfock en tête des termes les plus recherchés sur Google en Belgique

Google a révélé les recherches les plus populaires effectuées en Belgique en 2019. Wtfock, Julie Van Espen et le Tour de France 2019 font partie des requêtes les plus souvent tapées dans le célèbre moteur de recherche. Celui-ci a fait appel au dessinateur et auteur de bandes dessinées Nicolas Vadot pour illustrer cette édition 2019 (voir ci-dessous).