La VUB met fin à sa collaboration avec l'Institut chinois Confucius

Le conseil d'administration de l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles (VUB) a décidé de ne pas renouveler son contrat avec l'Institut Confucius de Bruxelles, qui s'achève en 2020. La collaboration avec l'institution n'est plus en phase avec la politique et les objectifs de l'université, indique celle-ci. L’Institut Confucius de la capitale belge fait partie intégrante d’un vaste réseau international de diffusion et de promotion de la langue et de la culture chinoises, soutenu par le gouvernement chinois. Sa mission est de promouvoir langue et culture chinoises auprès du public belge et européen, renforcer des relations amicales sino-belges notamment, et développer des échanges multiculturels.