Anvers place des panneaux d’avertissement pour les cyclistes (électriques)

La ville d’Anvers est probablement la première du pays à placer des panneaux de signalisation destinés spécifiquement aux cyclistes, et avant tout ceux qui roulent en vélo électrique ou speed pedelecs nettement plus rapides et donc plus dangereux. Les panneaux rappellent d’ailleurs avant tout les limitations de vitesse imposées au vélos électriques. Ils sont installés sur des pistes cyclables très fréquentées, entre les gares d’Anvers Central et Berchem. "Les cyclistes doivent aussi tenir compte les uns des autres", explique l’administration communale.