Faut-il, à l'instar d'Israël, imposer une date butoir pour la formation d’un gouvernement?

"D’un autre côté, cela peut également causer problème quand un parti pense pouvoir tirer avantage de nouvelles élections", ajoute Dave Sinardet. "Si le système d’une date butoir est introduit, un parti peut tout bloquer afin d’automatiquement retourner aux urnes. Cet inconvénient ne me semble toutefois pas faire le poids face aux éventuels avantages", souligne-t-il.

Pour le politologue Kristof Streyvers, le plus grand désavantage est illustré par ce qui se passe actuellement en Israël, où les habitants doivent voter pour la troisième fois en un an. "Il serait naturellement souhaitable de raccourcir la période de formation fédérale chez nous, mais je ne sais pas si une telle date butoir fonctionnerait", prévient-il. "On donne un peu l’impression que les élections sont "pour du beurre". Quand des partis ne sont pas aptes à former un gouvernement sur base des résultats électoraux, un nouveau scrutin est rapidement tenu. Il ressemble alors plus à un référendum pour ou contre une coalition déterminée", ajoute-t-il.