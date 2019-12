Formation fédérale : le PS est-il réellement incontournable ?

"Personne ne veut gouverner avec les partis radicaux que sont le Vlaams Belang et le PTB. Cela limite immédiatement les possibilités de coalitions sans le PS", indique Bart Verhulst. "Parallèlement, certains partis sont intimement liés à leur pendant francophone ou néerlandophone. C’est surtout le cas des écologistes de Ecolo et Groen, et de la famille libérale", souligne-t-il. "Ces liens réduisent à nouveau les possibilités d’un majorité sans les socialistes francophones".

Par ailleurs, certains partis refusent de coaliser avec d’autres formation. La N-VA a par exemple mis son véto à une majorité incluant les Verts francophones.

Le quatrième phénomène est directement lié à l’ancien gouvernement Michel, dans lequel la N-VA, le CD&V, l’Open VLD et le MR siégeaient. Depuis les élections, ces quatre partis ont perdu leur majorité. L’implication d’un cinquième parti tel que le CDH n’y changeant rien, une formation de gauche s’avère nécessaire. En élargissant l’ancien gouvernement au CDH et au SP.A, il serait possible de contourner le PS. Mais les socialistes flamands, qui ont siégé jusqu’ici dans l’opposition, voudraient revenir sur des mesures de la précédente législature, chose que les quatre partis de l’ancienne majorité ne veulent pas.