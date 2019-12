Gand, Bruges et Louvain appellent l’ambassadeur polonais à agir contre les "zones interdites aux LGBT"

Gand, Bruges et Louvain ont décidé de rappeler l’ambassadeur polonais en Belgique à l’ordre. Le mois dernier, différentes villes et communes polonaises avaient annoncé la création de zones dans lesquelles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ne sont pas les bienvenues. Les trois villes flamandes ont dénoncé une mesure choquante et exigent l’arrêt de cette violation des droits humains.