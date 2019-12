Green Deal européen: la Flandre ne compte pas y adhérer sans avoir vérifié sa faisabilité

La Flandre devra-t-elle dès lors changer ses plans ? A cette question, posée par le journaliste de la VRT Rob Heirbaut, le commissaire a répondu avec un ton quelque peu sarcastique. "J'ai rencontré la Zuhal Demir à Madrid hier. Elle m'a fait part avec beaucoup de fierté des objectifs flamands. Ensuite, je lui ai répondu que nous allions proposer l'année prochaine une réduction entre 50 et 55%. Elle m'a regardé et m'a répondu 'ah'", a-t-il confié.

Frans Timmermans a souligné que des objectifs d'émissions plus ambitieux étaient nécessaires pour se conformer à l'accord de Paris. "Tous les États membres ont approuvé ces objectifs et tous les États membres ont approuvé la réalisation de plans nationaux qui feront de Paris une réalité. Cela vaut également pour la Belgique et la Flandre."