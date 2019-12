L’Ommegang de Bruxelles inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco

"Nous sommes fiers de cette reconnaissance et nous porterons au plus haut les valeurs de l'Unesco et notre histoire", a fait savoir Paul Le Grand, président de l'Ommegang Brussels Events, dans un communiqué. "Cela positionne Bruxelles, sa région et le pays comme référence culturelle internationale. On s'inscrit à ce que ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, soit recréé en permanence par les communautés et groupes. Vu que les figurants de l'Ommegang viennent aussi bien de Bruxelles, du Nord et du Sud du pays, notre devise nationale 'L'Union fait la force' prend ici tout son sens."

Le dossier avait d’ailleurs été présenté à l’Unesco par la Région de Bruxelles en 2017 au nom de la Belgique, avec le soutien de la société royale de l’Ommegang ainsi que de très nombreux groupes qui composent la reconstitution historique avec 1.200 participants en costumes d’époque - comme notamment les échassiers de Merchtem, les lanceurs de drapeaux d’Alost, les Trompettes thébaines Hanske le Guerrier d’Audenaerde.

La demande a donc abouti deux ans plus tard, à l'issue d'une réunion lors de la 14e session du comité du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco à Bogota, en Colombie.



Le comité d’experts avait remis un avis favorable aux ambassadeurs de l’Unesco, soulignant le travail exemplaire fourni par les représentants belges. Cet avis tient en cinq points dont celui-ci : "L’Ommegang de Bruxelles renforce l’identité locale et les liens sociaux et communautaires entre les habitants de la ville, créant un esprit de solidarité et de fraternité entre les participants et les spectateurs. L’élément confirme la richesse du tissu humain de la ville historique et cosmopolite de Bruxelles et est directement lié à un bien du patrimoine mondial - la Grand-Place de Bruxelles - sur lequel se déroule l’un des événements principaux de l’élément."