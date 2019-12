La Belgique doit permettre le retour de 10 enfants de combattants belges en Syrie

Les dix mineurs d’âge qui doivent pouvoir rentrer en Belgique sont des enfants de Nadia Baghouri, Adel Mezroui, Jessie Van Eetvelde et Sabah Hammani. Les parents ne doivent par contre pas recevoir de documents, a décidé mercredi le juge des référés à Bruxelles. Une astreinte de 5.000 euros est prévue par jour et par enfant en cas de retard dans l'exécution de la décision. Les enfants doivent être rapatriés dans les six semaines et aucun montant maximal d'astreinte n'a été fixé.

Ces femmes et ces enfants séjournent dans le camp de réfugiés d'Al-Hol, en dehors de la zone actuellement occupée par les Turcs en Syrie. Adel Mezroui, lui, est détenu dans la prison kurde d'Al-Hasakah sans assistance médicale. Tous avaient engagé une procédure par l'intermédiaire de leurs avocats, Abderrahim Lahlali (photo) et Mohamed Ozdemir. En plus de la demande d'assistance consulaire, les requérants demandaient à la Belgique de prélever des échantillons d'ADN afin de pouvoir déterminer la filiation des enfants.

Selon l'État belge, il n'a pas été établi que les quatre adultes sont bien les parents des dix enfants, mais le tribunal a constaté qu'ils s'occupaient de ceux-ci et avaient un lien affectif avec eux et qu'ils pouvaient à ce titre être considérés comme les parents. "En ce qui concerne les dix mineurs impliqués, ils ne sont pas en zone de guerre de façon volontaire et ne doivent dès lors pas supporter les conséquences des agissements de leurs parents", a jugé le tribunal.

"Étant donné que ces enfants entrent dans la sphère d'intérêt et de protection de l'État belge et que les intérêts des enfants seront rencontrés par un transfert vers la Belgique, l'État belge est tenu de leur fournir une assistance consulaire."