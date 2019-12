Affaire Hoeyberghs: l’UGent suspend le KVHV pour 2 mois, le chirurgien contre-attaque et porte plainte

Le 4 décembre dernier, lors d'une conférence à l'Université de Gand à l'initiative du KVHV, Jeff Hoeyberghs a enchaîné les stéréotypes misogynes. "Les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l'argent, mais elles ne veulent plus ouvrir les jambes", a-t-il par exemple lancé. "On ne peut pas traiter une femme sur un pied d'égalité sans devenir son esclave", a-t-il ajouté, entre autres, dans son plaidoyer contre les mères célibataires, les femmes scientifiques ou le mouvement #MeToo.