Cyclocross : Toon Aerts détrône le temps d’une manche le champion du monde Mathieu Van der Poel

Chez les dames, c'est la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado (photo ci-dessous) qui s'est imposée, devant ses compatriotes Annemarie Worst et Yara Kastelijn. La Britannique Evie Richards a pris la 4e place devant la championne du monde Sanne Cant, 5e et première Belge. Annemarie Worst conserve la tête du classement général devant Ceylin del Carmen Alvarado, 2e à 1:01.



Chez les espoirs, le Néerlandais Ryan Kamp s'est imposé devant ses compatriotes Gerben Kuypers et Joran Weysure. En juniors, la victoire est revenue à Yorben Lauryssen. La 5e manche du Trophée AP Assurances se déroulera le 27 décembre à Loenhout.